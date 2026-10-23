İran’dan petrol kaçakçılığı yapan gemilere yönelik sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne yakın bir yetkili, seyir yardımcı sistemlerinin imha edilmesi, dün üç petrol tankerinin vurulması ve dün gece kuralları ihlal eden bir başka petrol tankerinin daha imha edilmesinin ardından söz konusu gemilerin geçişlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Yetkili, petrol kaçakçılığının yeniden başlaması halinde kuralları ihlal eden gemilere ve bu faaliyetlere teknik destek sağlayan sistemlere karşı çok daha sert müdahalelerde bulunulacağını belirtti.

Aynı kaynak, ABD ordusunun petrol kaçakçılığını desteklemek amacıyla hava yoluyla yeniden müdahalede bulunması durumunda doğrudan ve daha kararlı bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Yetkili, olası müdahalenin sonuçlarından “saldırgan ABD ordusunun” sorumlu olacağını ifade etti.