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23 Eki 2026 15:18

İran’dan petrol kaçakçılığı yapan gemilere yönelik sert uyarı

İran’dan petrol kaçakçılığı yapan gemilere yönelik sert uyarı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne yakın bir kaynak, seyir yardımcı sistemlerinin imha edilmesi ve petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından kuralları ihlal eden gemilerin geçişlerinin tamamen durdurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne yakın bir yetkili, seyir yardımcı sistemlerinin imha edilmesi, dün üç petrol tankerinin vurulması ve dün gece kuralları ihlal eden bir başka petrol tankerinin daha imha edilmesinin ardından söz konusu gemilerin geçişlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Yetkili, petrol kaçakçılığının yeniden başlaması halinde kuralları ihlal eden gemilere ve bu faaliyetlere teknik destek sağlayan sistemlere karşı çok daha sert müdahalelerde bulunulacağını belirtti.

Aynı kaynak, ABD ordusunun petrol kaçakçılığını desteklemek amacıyla hava yoluyla yeniden müdahalede bulunması durumunda doğrudan ve daha kararlı bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Yetkili, olası müdahalenin sonuçlarından “saldırgan ABD ordusunun” sorumlu olacağını ifade etti.

News ID 1939319

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