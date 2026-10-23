İran, ABD yaptırımlarının sağlık alanındaki sonuçlarını yargıya taşıyacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kuseyri, ABD’nin İran’a yönelik eylemlerinin hukuki açıdan takip edilmesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukuk mekanizmalarının ihlallerle mücadele ve sorumlular hakkında işlem yapma konusunda yeterli güce ve yaptırım kapasitesine sahip olmadığını ifade etti.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Kuseyri, bazı güçlerin kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla diğer ülkelerin ve halkların haklarını yeterince gözetmeden hareket ettiğini belirtti. Bu yaklaşım karşısında kararlılıkla durulması gerektiğini vurgulayan Kuseyri, uluslararası hukukun gerçekten uygulanabilmesi için ABD’nin bölgeden güçlü bir şekilde çıkarılması gerektiğini savundu.

Uluslararası yargı kurumlarının ABD’nin ihlallerini ele alış biçimini eleştiren Kuseyri, bu kurumların ihlallere karşı yeterli yetki ve güce sahip olması durumunda söz konusu konuları çok daha önce ele almış olmaları gerektiğini söyledi. Ancak bu durumun hukuki girişimleri durdurmaması gerektiğini belirten Kuseyri, İran Yargı Erki’nin ABD’nin İran’a yönelik eylemlerini, özellikle de ülkeye uygulanan deniz ablukasını, ayrıntılı biçimde belgeleyerek yasal yollarla takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Yaptırımların ilaç ve tıbbi ekipman üzerindeki etkileri belgelenmeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kuseyri, yaptırımların özellikle ilaç ve tıbbi ekipman alanındaki insani sonuçlarının incelenmesinin önemine dikkat çekti.

Bu konunun doğrudan insan hayatıyla bağlantılı olduğunu belirten Kuseyri, hastaların ve ilaç ile tıbbi ekipmana ihtiyaç duyan kesimlerin hayati gereksinimleri bulunduğunu, bu ürünlere erişimde yaşanabilecek herhangi bir aksaklığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Kuseyri, halkın ilaç ve tıbbi ekipmana ihtiyaç duymasına rağmen bu temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırabilecek yaptırımların uygulandığını belirterek, yaptırım uygulayan tarafların insanların durumunu ve eylemlerinin sonuçlarını yeterince dikkate almadığını söyledi. Bu konunun hem hukuki hem de insani açıdan ele alınması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu uygulamaların etkilerinin güvenilir belge, kanıt ve veriler toplanarak titizlikle kayıt altına alınması gerektiğini belirten Kuseyri, böylece yetkili uluslararası merciler nezdinde hukuki girişimlerde bulunulabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki’ne uluslararası takip çağrısı

Tahran Milletvekili Kuseyri, diplomasi ve yargı kurumlarının rolüne değinerek, Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik imkânları ve uluslararası kanalları kullanarak bu konuları gündeme taşıması, Yargı Erki’nin ise güvenilir belgeleri toplayarak itiraz konusu eylemlerin hukuki boyutlarını incelemesi ve takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Bu meselelerin uluslararası düzeyde gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Kuseyri, dünya kamuoyunun ve ilgili kurumların söz konusu eylemlerin boyutları ile sonuçlarından haberdar edilmesi gerektiğini söyledi. Bu girişimler kısa vadede istenen sonucu vermese bile önemlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Kuseyri, belgelerin kayıt altına alınmasının ve konuların resmî olarak gündeme taşınmasının gelecekteki incelemeler açısından da temel oluşturabileceğini kaydetti.

Kuseyri, belgelerin İran halkına karşı gerçekleştirilen eylemlerin boyutlarını ve sonuçlarını gelecekte ayrıntılı biçimde değerlendirmeye imkân verecek şekilde toplanması ve kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları savunuculuğu söylemi ile uygulamalar arasındaki çelişkiye tepki

İnsan hakları ve demokrasinin savunucusu olduklarını ileri süren ülkelerin tutumunu eleştiren Kuseyri, insan haklarını savunduğunu iddia eden güçlerin uygulamada da insan haklarına ve insan onuruna saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Kuseyri, insan haklarından söz ederken insanların yaşadığı acılara ve hayatlarını ve sağlıklarını etkileyen kısıtlayıcı önlemlerin sonuçlarına karşı kayıtsız kalınamayacağını ifade etti. Bunun, kendilerini demokrasi ve insan haklarının savunucusu olarak tanımlayan güçlerin performansını değerlendirirken karşılaşılan temel çelişkilerden biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle söz konusu eylemlerin belgelenmesinin ve uluslararası platformlarda sürekli gündeme getirilmesinin özel önem taşıdığını vurguladı.

Küresel güçlerin tahakküm arayışına ve uluslararası emperyalizme de değinen Kuseyri, ABD’nin ve İran’a karşı sorumlu olan diğer tarafların eylemlerinin güvenilir belge ve kanıtlar çerçevesinde incelenmesi, hukuki boyutlarının ise yasal ve diplomatik kanallardan takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuseyri, İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere İran halkının haklarını etkileyen diğer uygulamaların da ciddi biçimde ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.