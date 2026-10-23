İran Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan operasyonel hazırlık vurgusu

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, Şehit Pejuhande Kara Kuvvetleri 258. Hücum Tugayı’nı habersiz ziyaret ederek birliğin operasyonel hazırlık durumunu, eğitim faaliyetlerini, teçhizatını ve muharebe kapasitesini yerinde inceledi.

Komutanlar, subaylar ve askerlerle bir araya gelen Tuğgeneral Cihanşahi, birliğin farklı bölümlerini gezerek operasyonel hazırlık, eğitim süreçleri, ekipman, lojistik destek imkânları ve personelin muharebe kabiliyeti hakkında bilgi aldı.

Saha denetimi ve personelle doğrudan görüşme amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, bölgedeki hassas koşullarda sürekli teyakkuzda bulunmanın ve tam hazırlık seviyesini korumanın önemini vurgulayan Tuğgeneral Cihanşahi, “Savaş koşullarında her türlü ihmal ve dikkatsizlik ağır sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle gerçek ve etkili bir hazırlık; sürekli tatbikat yapılmasını, operasyonel kapasitenin titizlikle değerlendirilmesini, birlikler arasında koordinasyonun sağlanmasını ve eksikliklerin hızla tespit edilerek giderilmesini gerektiriyor” dedi.

Düşmanın karma ve farklı nitelikteki tehditlerine dikkat çeken Tuğgeneral Cihanşahi, askeri tehditlerin yanı sıra karşı tarafın şüphe yaratmayı, silahlı kuvvetlerin moralini zayıflatmayı ve birlik içindeki bütünlüğü bozmayı hedeflediğini belirtti. Tuğgeneral Cihanşahi, bu tehditlerle etkili biçimde mücadele etmek için kapsamlı teyakkuz, sürekli operasyonel hazırlık ve hızlı, etkili karşılık verme kapasitesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Lojistik desteğin güçlendirilmesi, ekipman kalitesinin artırılması ve birliklerdeki zayıf noktaların belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral Cihanşahi, tüm kademelerdeki komutanların dikkatli planlama, sürekli denetim ve etkin takip yoluyla birliklerinin muharebe gücünü artırması ve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutması gerektiğini kaydetti.