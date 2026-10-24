Hürmüz Boğazı’nda iki petrol tankeri deniz mayınına çarptı (+Video)

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, cuma günü günün ilk saatlerinden itibaren, Hürmüz Boğazı’nın güney kesimindeki izinsiz güzergâhtan geçmeye çalışan iki süper petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, patlama ve ardından çıkan şiddetli yangın nedeniyle tankerlerin makine dairelerinin devre dışı kaldığı ve gemilerin bulundukları yerde hareketsiz hale geldiği ifade edildi.

İki tankerin toplamda 4,5 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığı ifade edilen açıklamada, deniz mayınına çarpmalarının ardından gemilerin Hürmüz Boğazı’nın güney kıyısında terk edildiği ve mürettebatın gemilerden ayrıldığı kaydedildi.