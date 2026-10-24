İranlı büyükelçiden Pezeşkiyan'ın Moskova ziyaretiyle ilgili açıklama

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 27 Ekim Salı günü Moskova’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Celali, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan’ın Rusya ziyaretinin ayrıntıları üzerinde çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Celali, Pezeşkiyan’ın zirveye katılımının yanı sıra Moskova’da bulunan bazı ülke liderleriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Celali, Pezeşkiyan ile Putin arasındaki görüşmenin de programa alındığını kaydetti.

İranlı diplomat, son aylarda Pezeşkiyan ve Putin’in birçok kez bir araya gelerek çeşitli konuları ele aldığını belirtti. Görüşmelerde çok sayıda meselenin gündeme gelmesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin düzeyi ile bölgesel ve küresel koşullardan kaynaklandığını ifade etti.

Görüşmelerin gündeminde ekonomi ve ticaret var

Celali, iki lider arasındaki görüşmelerde ağırlıklı olarak İran ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alınacağını bildirdi.

Görüşmelerin gündeminde Kuzey-Güney Koridoru, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi başlıkların yer alacağını belirten Celali, iki liderin jeopolitik, uluslararası ve siyasi konularda da görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Ziyarette anlaşma imzalanmayacak

Pezeşkiyan’ın ziyareti sırasında İran ve Rusya arasında yeni anlaşmalar imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Celali, ziyaret kapsamında iki ülke cumhurbaşkanı arasında herhangi bir belgenin imzalanmayacağını açıkladı.