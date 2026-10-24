İran'ın Caspian havayolu şirketi Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

Caspian, uçuş programını genişleterek İran’ın Tahran, Tebriz ve Urmiye şehirlerinden Türkiye’nin çeşitli noktalarına sefer düzenlemeye başladı.

Yeni uçuş rotaları kapsamında; İstanbul, Denizli, Ankara, Gazipaşa, Van ve İzmir şehirlerine direkt uçuşlar gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte yolcuların İran’ın farklı şehirlerinden Türkiye’nin dört bir yanına ulaşım imkanlarının yeniden tesis edildiği belirtildi.

Yolcuların uçuş programlarını inceleyebileceği ve bilet işlemlerini Caspian havayolu şirketinin resmi satış kanalları üzerinden gerçekleştirebileceği ifade edildi.