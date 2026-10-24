İran ve 11 ülkeden ortak bildiri: Nükleer tesislere saldırı yasaklanmalı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin 81. oturumunda bir araya gelen İran, Rusya, Çin, Belarus, Burkina Faso, Küba, Eritre, Nikaragua, Nijer, Pakistan, Tacikistan ve Zimbabve, nükleer tesislere yönelik saldırıların yasaklanmasına dair ortak bir bildirdi yayımladı.

Tüm ülkelerin ayrım gözetmeksizin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla geliştirme ve kullanma hakkının vazgeçilmez olduğu vurgulanan bildiride, nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı veya saldırı tehdidi; Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tüzüğünün “açık bir ihlali” olarak nitelendirildi.

BM Güvenlik Konseyi ve UAEA kararlarına atıfta bulunan ülkeler, bu tür saldırıların nükleer güvenlik üzerinde ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu. Bildiride, saldırıların nükleer güvenlik rejimini zayıflatacağı ve küresel nükleer silahsızlanma mimarisini ciddi şekilde tehdit edeceği kaydedildi.

Ortak bildiride, nükleer tesislere yönelik saldırıların hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği belirtilirken, bu tür eylemlere karşı sessiz kalınmasının uluslararası normları zayıflatacağı ve saldırıların "normalleşmesi" riskini artıracağı ifade edildi.

Bildirinin sonunda, BM üyesi tüm devletlere; nükleer güvenliğin güçlendirilmesi, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı ve nükleer tesislere yönelik her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuldu.