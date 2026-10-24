İran Yargı Erki Başkanı Ejei, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyin Hamaney ile görüştü.

Görüşmede; adalet ve kamu haklarının yaygınlaştırılması yoluyla sistemin toplumsal sermayesinin artırılması, yolsuzlukla etkin mücadele, yargı süreçlerinin hızlı, titiz ve kararlı bir şekilde yürütülmesi ile hükümlerin zamanında uygulanması konuları ele alındı.

Yargı organında kapsamlı ve somut bir dönüşümün sağlanmasının vurgulandığı görüşmede; kanunların uygulanmasının denetlenmesi ve kurumların yönetimi amacıyla modern teknolojilerden azami düzeyde yararlanılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca görev ihmallerinin soruşturulması, suçla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve ilgili kurumların işbirliğiyle ihlallerin önlenmesi hususları masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca, ABD ve Siyonist rejim unsurlarının işledikleri suçlardan kaynaklanan maddi ve manevi hak ile tazminatların tahsil edilmesi konusunda kararlı adımlar atılmasının altı çizildi.

Kabulün başında Yargı Erki Başkanı Ejei'nin, yargının yeni dönemine ilişkin hazırlanan çalışma programları hakkında Ayetullah Hamaney'e kapsamlı bir rapor sunduğu kaydedildi.