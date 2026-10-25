Pezeşkiyan Kazakistan’ın Millî Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e gönderdiği mesajda, Kazakistan’ın Millî Günü dolayısıyla Tokayev’i, hükümetini ve Kazakistan halkını tebrik etti.

Pezeşkiyan, mesajında İran ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu ve istikrarlı bir seyir izlediğine dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman dostluk, karşılıklı saygı ve güven temelinde şekillendiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki tarihî, kültürel ve medeniyetsel ortaklıklara işaret eden Pezeşkiyan, bu ortaklıkların yanı sıra İran ve Kazakistan liderlerinin ortak iradesinin, çeşitli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için uygun zemin oluşturduğunu belirtti.

İran ve Kazakistan’ın bölgede önemli ve etkili iki ülke olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, iki ülkenin bölgesel barışın, istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi konusunda ortak imkânlara ve sorumluluklara sahip olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve iki ülke yetkililerinin planlı ve kararlı çalışmalarıyla yakın gelecekte İran ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin daha da genişlemesini ve dostane ilişkilerin güçlenmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı mesajının sonunda, Allah’tan Kazakistan Cumhurbaşkanı ve halkına sağlık, başarı, refah ve esenlik diledi.