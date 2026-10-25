Erakçi: Bölgedeki güvenlik, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Şehit Harrazi’yi anma töreninde yaptığı konuşmada, dış müdahaleye dayanan yapının artık çöktüğünü belirterek, yabancı askeri üslerin hiçbir zaman barış ve güvenlik getirmediğini söyledi. Erakçi, aksine bölgedeki güvensizliğin nedenlerinden birinin bu üsler olduğunu ifade ederek, bu üslerin varlığının güvenliği sağlamadığını vurguladı.

Erakçi, bölgede sürekli savaş ve çatışma peşinde olan tek aktörün İsrail rejimi olduğunu belirterek, “Bunlar, iki savaştan çıkarılan derslerdir ve bölge kendi yaklaşımını yeniden gözden geçiriyor” dedi.

Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini kendi aralarında sağlamaya yönelik girişimlerini olumlu karşıladıklarını ifade eden Erakçi, bölgenin yabancı güçlerin varlığının sıfıra indirileceği bir yöne doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi. Bu güçlerin İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye geldiğini savunan Erakçi, varlıklarını sürdürmelerinin güvensizlikten başka bir sonuç doğurmadığını kaydetti.

Erakçi, söz konusu güçlerin İsrail’i, ev sahibi ülkeleri ve hatta kendilerini koruyamadıklarının da kanıtlandığını belirterek, bu konuda Pentagon’un açıkladığı verilere bakılması gerektiğini söyledi.

İran’ın bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması yönündeki politikasının değişmediğini vurgulayan Erakçi, İran’ın bu yapının oluşturulması için iş birliğine hazır olduğunu ve bunun dışında bir yol bulunmadığını ifade etti.

Bölgedeki tüm meselelerin birbirine bağlı olduğunu belirten Erakçi, bir bölgede savaş ve çatışma yaşanırken başka bir bölgede barış beklenemeyeceğini dile getirdi.

Erakçi, tüm arabuluculara savaşın bütün cephelerde sona ermesi gerektiğini vurguladıklarını belirterek, bölgedeki herkesin köklü değişikliklerin yaşandığını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Erakçi, “40 günlük savaştan önceki hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” dedi.

Hürmüz Boğazı’na da değinen Erakçi, boğazın onlarca yıldır açık olduğunu, İran ve Umman’ın geçişlere hiçbir engel çıkarmadığını, aksine güvenliği sağladığını ve çevreyi koruduğunu ifade etti. Ancak son savaşın her şeyi değiştirdiğini belirten Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin artık eskisi gibi olmayacağını vurguladı.

Bölgede yeniden savaş çıkma ihtimalinin gündeme getirildiğini söyleyen Erakçi, kendisinin bundan sonra savaşın ötesini düşündüğünü belirterek, savaş çıksa da çıkmasa da İran’ın politikalarının değişmeyeceğini ifade etti. İran’ın tüm bölge ülkeleriyle iş birliğine hazır olduğunu kaydeden Erakçi, bölgede yeni bir güvenlik yapısı konusunda ortak anlayışa ulaşmak için çaba gösterdiklerini ve bunun herkesin yararına olacağını söyledi.