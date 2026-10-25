İranlı yetkiliden Avrupa'ya eleştiri: Yanlış politikalarının bedelini ödüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkanı Said Hatibzade, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’nın İran’la müzakere önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatibzade, Avrupa’nın çok sayıda yanlış tercih yaptığını belirterek, son aylarda kendi hatalı kararlarının sonuçlarına katlandığını ifade etti.

Avrupa’nın bugün dünyanın önemli meselelerinde stratejik açıdan etkisiz hâle gelmesinin, uluslararası gelişmelerden çok izlediği yanlış politikalar ve tercih ettiği hatalı yollardan kaynaklandığını söyledi.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Hatibzade, Avrupa’nın ABD ve İsrail rejiminin işlediği suçlardan ve uluslararası hukukun tekrar tekrar ihlal edilmesinden uzak durması gerektiğini belirtti.

Hatibzade, Avrupa ülkelerinin uluslararası toplumun ortak kazanımlarına ve uluslararası hukuka yeniden bağlılık göstermek için gerçek ve samimi çaba ortaya koymadıkları sürece güven kazanmalarının zor olacağını ifade etti.