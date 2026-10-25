Iraklılar, İran’la sınır kapısının kapatılmasını protesto etti

Irak’ın Meysan vilayetinde onlarca kişi, Bağdat hükümetinin İran’la olan Şeyb Sınır Kapısı’nı kapatma kararını protesto etmek amacıyla pazar günü gösteri düzenledi.

Shafaq News muhabiri, protestocuların vilayetteki petrol şirketlerinin faaliyetleri açısından önem taşıyan stratejik “Bazergan” yolunu trafiğe kapattığını ve sloganlar atarak kararın iptal edilmesini talep ettiğini bildirdi.

Gösterinin, güvenlik güçlerinin protesto alanı çevresinde geniş çaplı şekilde konuşlandığı sırada düzenlendiği belirtildi.

Meysan Valiliğinden Bağdat hükümetine İran sınır kapısının açılması için ültimatom

Irak’ın Meysan Vilayet Meclisi Başkanı, merkezi hükümete İran ile sınırda yer alan Şeyb Sınır Kapısı'nın açılması için perşembe gününe kadar süre tanıdı. Meclis başkanı, bu talebin karşılıksız kalması durumunda il genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatılacağını ve yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.