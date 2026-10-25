Sınırların komşulara kapatılması kimsenin yararına değildir

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddam, iki ülke arasındaki sınırların kapatıldığına dair haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullarda sınırları komşulara kapatmak ne mantıklıdır ne de taraflardan birinin yararınadır" dedi.

Büyükelçi Emiri Mukaddam, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu hususların altını çizdi:

"Birincisi, şu anda İran tarafından Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) dahil olmak üzere İran mallarının Pakistan’a ihracatına yönelik hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. İran’ın tüm komşu ülkelerle sınırları açıktır. Mevcut şartlar altında sınırları komşulara, özellikle de kardeş ülke Pakistan’a kapatmak ne mantıklıdır ne de taraflardan hiçbirinin yararınadır."

"E-form prosedüründeki değişiklikler ticareti aksattı"

İkinci olarak, Pakistan’ın İran’dan ithalatta uyguladığı "Elektronik Form" (E-Form) prosedürünün işleyişinde bazı değişiklikler yapıldığını belirten Emiri Mukaddam, bu durumun İranlı tüccarların Pakistan’a sevkiyat yapmasını fiilen imkansız hale getirdiğini kaydetti.

Büyükelçi Mukaddam, bu sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla Pakistanlı yetkililerle diplomatik istişarelerin ve görüşmelerin halihazırda devam ettiğini sözlerine ekledi.

