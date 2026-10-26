İran'dan Tahran’daki dörtlü güvenlik toplantısına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında son diplomatik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gelişmelere ve İran’ın durumuna değinen Bekayi, “Bölgedeki gelişmeleri otorite ve sağduyuyla takip ediyor, kendimizi her türlü olasılığa karşı hazırlıyoruz.” dedi.

İsrail’de seçim değil, kötülük yarışı var

İsrail’de yapılacak Knesset seçimleri ve İsrailli yetkililerin İran’ın seçim sürecini aksatmak amacıyla önleyici bir adım atabileceğine yönelik açıklamaları hakkında konuşan Bekayi, İsrail’deki seçim sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bekayi, “Orada bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Farklı gruplar arasında daha fazla kötülük yapmak için bir rekabet var. Farklı kişiler arasında bir yarış yaşanıyor ve en önemli sloganları, ‘Senden daha fazla suç ve cinayet işleyebilirim’ demek.” ifadelerini kullandı.

İran açısından İsrail yönetiminin başına kimin geçeceğinin bir fark yaratmadığını belirten Bekayi, söz konusu rejimin geçmişinin bölgeye şiddet ve katliam dışında bir sonuç getirmediğini öne sürdü.

Bekayi ayrıca, “Bu rejim, sahte bayrak operasyonları düzenleme konusunda oldukça mahirdir.” dedi.

İran, kendini savunma hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecek

İran silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Bekayi, “Güçlü İran silahlı kuvvetleri, İran’ı savunma konusunda en küçük bir tereddüt yaşamıyor. Biz savaş durumundayız ve doğal savunma hakkımızı kullanmakta kesinlikle tereddüt etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tahran’daki dörtlü güvenlik toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’den üst düzey yetkililerin Tahran’da gerçekleştireceği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı’nın daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunan sözcü, Tahran’ın Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’den yetkilileri ağırlayacağını belirtti.

Sözcü Bekayi, toplantı girişiminin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir’in Tahran ziyareti sırasında gündeme geldiğini kaydetti.

Bölge ülkelerinin kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel güvenlik mekanizmalarını değerlendirmek istemesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Bekayi, bu toplantının daha kapsamlı çalışmaların önünü açabileceğini söyledi.

İran’ın uzun yıllardır bölgesel güvenliğin ancak bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabileceğini savunduğunu vurgulayan sözcü, üç ülkeden gelen yetkililerin İran Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile yapacakları görüşmelerde bu konuların ele alınacağını ifade etti.

Toplantının ilk buluşma niteliği taşıdığını ve gündeminin değerlendirilmesi gerektiğini belirten sözcü, bölgesel güvenliğe ilişkin böyle bir toplantının ABD ve İsrail’in saldırılarının doğurduğu sonuçlar dikkate alınmadan ele alınamayacağını sözlerine ekledi.

Pakistan ve Irak ile sınır sorunlarının çözümüne yönelik görüşmeler sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan ve Irak ile sınır sorunlarının çözümüne yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Pakistan ile sınırların kapalı olması ve son durum hakkında konuşan Bekayi, Pakistan tarafının en başından itibaren meselenin teknik olduğunu ve bazı güncellemelerin yapılması gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Bazı terör saldırısı girişimlerinin planlandığına ilişkin bilgiler aldıklarını da belirten Bekayi, Pakistan ile görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini kaydetti. Bekayi, teknik sorunların giderilmesini umduklarını dile getirdi.

Irak ile ilgili gelişmelere de değinen Bekayi, Iraklı yetkililerin konuyu ciddi şekilde takip ettiğini söyledi. Iraklı yetkililerin, İran'a yönelik yaptırımların Irak halkını da etkileyeceğini ifade ettiklerini aktaran Bekayi, iki halkın çıkarlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Meselenin yalnızca duygusal boyutuyla ele alınamayacağını belirten Bekayi, duyguların da önemli olduğunu ancak konunun karşılıklı çıkarlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Komşu ülkelerin yetkilileri ile İranlı yetkililerin konuyu ciddi biçimde takip ettiğini belirten Bekayi, sorunların çözüleceğini söyledi.

Katar heyetinin Tahran ziyareti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katarlı bir heyetin Tahran ziyaretini doğrulayarak, bu tür ziyaretlerin olağan dışı olmadığını belirtti.

Bölgede gerilimin yaşandığı dönemlerde ülkelerin mesajlarını iletmek ve olası önerilerini gündeme getirmek için girişimlerde bulunmasının doğal olduğunu ifade eden Bekayi, Katar ziyaretinin de son üç ila dört hafta içinde gerçekleştirilen ziyaretlerden biri olduğunu söyledi.

Bekayi, Katar'ın bu süreçte kendi tutumunu ve iletmek istediği mesajları aktarmaya çalıştığını belirterek, ziyaretin hem ikili ilişkiler kapsamında hem de arabuluculuk çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

İran, tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu belirtti

İran'a yönelik tehditlere de değinen Bekayi, gelişmeleri yakından takip etmesi gereken birimlerin bunu yaptığını ve gerekli önlemleri gündemlerinde tuttuklarını ifade etti.

Konuyla ilgili raporlardan haberdar olduklarını belirten Bekayi, İran'ın 40 günlük savunma süreci boyunca ülkeye yönelik her türlü saldırı ve düşmanca girişime karşı kararlı biçimde karşılık verdiğini söyledi.

Bekayi, İran'ın bundan sonra da ülkesini savunma konusunda aynı kararlılığı sürdüreceğini vurguladı.