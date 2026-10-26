Irak'ta İran sınır kapısının kapatılmasına tepki: Sivil itaatsizlik tehdidi

Meysan İl Meclisi Başkanı ve Sadikun Grubu'na yakın isimlerden Mustafa Duayir, İran ile Irak arasındaki Şeyb (Çezabe) Sınır Kapısı'nın yeniden açılmaması hâlinde sivil itaatsizlik ilan edeceklerini, yolları kapatacaklarını ve eyaleti Irak'tan ayıracaklarını söyledi. Bağdat yönetimine perşembe gününe kadar süre verdi.

Duayir, sınır kapısında düzenlediği basın toplantısında federal hükümete kapının bir an önce açılması çağrısında bulundu. Kapı, 20 Ekim'de alınan hükümet kararıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı ise kararın teknik gerekçelerle alındığının açıklanmasına tepki göstermiş, Tahran'a önceden herhangi bir bildirim yapılmadığını belirtmişti.

Öte yandan Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin, Duayir hakkında inceleme başlatılması ve dosya açılması talimatı verdiği bildirildi.