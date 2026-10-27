Batı Asya’nın güvenliği bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanmalı

İran, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında bölgesel güvenlik ve istikrar konulu dörtlü toplantının sona ermesinin ardından televizyon kanalına konuşan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, bölgesel iş birliğinin uzun zaman önce başlamış olması gerektiğini belirtti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerinin İran’a gerçekleştirdiği ziyaretlerin, ABD’nin tehditlerinin dünya ülkeleri üzerinde çok fazla etkili olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Rızai, İran halkının direnişine ve üçüncü dayatılmış savaş sırasında İran Silahlı Kuvvetlerinin sergilediği güce değinerek, bölgede ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkilileriyle yürütülen görüşmelerde yeni ve olumlu bir atmosferin oluştuğunu söyledi. İran halkının direnişinin sonuçlarının her geçen gün daha belirgin hâle geldiğini vurguladı.

Batı Asya’da güvenlik bölgesel iş birliğiyle sağlanmalı

Toplantının sonuçlarına da değinen Rızai, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerinin bölgedeki sorunların çözümünün dört ülkenin birlikte hareket etmesinden geçtiği görüşünde olduklarını belirtti.

Rızai, görüşmelerde Batı Asya’nın güvenliğinin bölge ülkelerinin kendi dinamikleriyle sağlanması gerektiği sonucuna vardıklarını ifade ederek, her türlü dış müdahalenin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail’e geri çekilme ve saldırıları durdurma çağrısı

Rızai, toplantıda İsrail’in Güney Lübnan’dan, Güney Suriye’den, Gazze’den ve Batı Şeria’dan çekilmesi ve saldırgan tutumuna son vermesi gerektiğinin de vurgulandığını söyledi.