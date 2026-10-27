Şahrud’un Tarihî Çarşısı: Safevîlerden günümüze uzanan 150 yıllık miras

İran’ın doğusunda, Tahran-Meşhed güzergâhı üzerinde bulunan Şahrud, Semnan eyaletinin en büyük şehridir. Tarih boyunca askerî ve ticari açıdan önemli bir konuma sahip olan kent, geleneksel mimarisi ve tarihî yapılarıyla da dikkat çekiyor.

İran’ın tarihî ticaret merkezlerinden biri

Şehrin öne çıkan tarihî miraslarından biri olan Şahrud Eski Çarşısı, geçmişin ticaret hayatını ve geleneksel İran şehir kültürünü yansıtan önemli bir merkez olarak varlığını sürdürüyor.

Tarih boyunca çarşılar, şehirlerin ekonomik ve sosyal yaşamının merkezinde yer aldı. Ticaretin yanı sıra kültürün, sanatın ve yerel üretimin gelişmesine katkıda bulunan bu yapılar, şehir merkezlerini çevre bölgelerle birbirine bağlayan önemli güzergâhlar üzerinde kuruluyordu. Kervansaraylar, yolcuların konakladığı alanlar ve ulaşım noktaları da çoğunlukla çarşıların giriş ve çıkışlarına yakın konumlandırılıyordu.

Bu düzen, yolcuların şehre girdiklerinde öncelikle çarşıyla karşılaşmalarını sağlıyordu. Çarşılar, sundukları ürün çeşitliliği, zanaatkârların becerileri ve ticari hareketlilikleriyle şehirlerin ekonomik gücünü ve kültürel zenginliğini yansıtan mekânlar olarak öne çıkıyordu.

Safevîlerden Kaçar dönemine uzanan tarih

Şahrud Tarihî Çarşısı'nın ilk temellerinin Safevî döneminde atıldığı, yapının en kapsamlı gelişimini ise Safevî ve Kaçar dönemlerinde yaşadığı belirtiliyor.

Safevî döneminde şekillenmeye başlayan çarşı, zanaatkârların ve sanatkârların başlıca çalışma alanlarından biri oldu. Zamanla yapıya tekke ve tören alanları, cami, medrese ve hamam gibi bölümlerin eklenmesiyle geleneksel İran-İslam mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan bir külliye niteliği kazandı.

Kaçar döneminde çarşıda kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Dükkânların ve ticari bölümlerin zaman içinde yenilenmesiyle yapının mimari görünümünde Kaçar dönemi özellikleri belirginleşti.

Şahrud, Feth Ali Şah döneminde askerî ve ticari açıdan önem taşıyan bir yerleşim merkeziydi. Kentte büyük kervansarayların bulunması da buranın tarihî ticaret yolları üzerindeki konumunu ortaya koyuyordu.

250 dükkânıyla geniş bir ticaret alanı

Yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alana yayılan Şahrud Tarihî Çarşısı, yaklaşık 250 dükkâna ev sahipliği yapıyor. Yapı; ana çarşı aksı, su depoları, kervansaraylar, hamam, yük indirme ve depolama alanları, cami ve medrese gibi farklı bölümlerden oluşuyor.

Çarşının başlıca ticaret güzergâhları, Bazar-Raste ve Anaraki Çarşısı adlarıyla biliniyor. Beş ana girişi bulunan yapı, geleneksel ticaret hayatının mekânsal düzenini günümüzde de yansıtıyor.

Çarşının mimarisinde kerpiç, tuğla ve kiremit gibi geleneksel yapı malzemeleri kullanılmış. Duvarların önemli bir bölümü kerpiçten inşa edilirken kubbeli bölümlerde tuğla ve kiremitten yararlanılmış. Kubbelere uygulanan farklı boyut ve biçimlerdeki tasarımlar ise yapıya kendine özgü bir görünüm kazandırmış.

Tarihî dokusunu korumaya devam ediyor

Şahrud Eski Çarşısı, geçmişteki hareketli ticaret günlerini aynı yoğunlukta yaşayamasa da kentin eski kesiminde ticari işlevini sürdürüyor. Dükkânları ve geleneksel mimarisiyle hem yerel halkın alışveriş yaptığı hem de ziyaretçilerin kentin tarihî dokusunu keşfedebildiği mekânlardan biri olmayı sürdürüyor.

İran’ın geleneksel çarşı kültürünü yakından tanımak isteyenler için Şahrud Tarihî Çarşısı, tarihî mimari ile gündelik yaşamın bir arada görülebildiği önemli duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

İran'ın ulusal miras listesinde

Şahrud Tarihî Çarşısı, 1999 yılında İran’ın ulusal miras eserleri arasına alındı. Safevî döneminde başlayan tarihî geçmişi, Kaçar döneminde geçirdiği mimari dönüşüm ve günümüze ulaşan ticari işleviyle çarşı, Şahrud’un kültürel mirasının önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.