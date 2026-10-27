Hükümet Sözcüsü: Ülkemizi savunmaktan bir adım bile geri atmayacağız

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, düzenlediği basın toplantısında, ulusal çıkarların korunması ve onurlu bir barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Muhacirani, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla onurlu bir barış için çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin aziz topraklarına yönelik en küçük bir saldırı gerçekleştiğinde, İran Silahlı Kuvvetleri ülkemizi güçlü bir şekilde savunacaktır. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, ülkemizi savunma konusunda bir adım bile geri atmayacağız." dedi.

Ulusal çıkarların korunması ve ülkenin toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Muhacirani, onurlu bir barış arayışının ülkeyi savunma gerekliliğini göz ardı etmek anlamına gelmediğini söyledi.

Muhacirani, İran'ın topraklarına yönelik her türlü saldırı karşısında ulusal çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını vurguladı.

İran-Pakistan sınırında geçişler sürüyor, diplomatik girişimler devam ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, İran-Pakistan sınırındaki kamyon geçişleri ile sürücülerin ve ticari faaliyet yürütenlerin karşılaştığı sorunlara ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Ülkenin ithalat, ihracat ve ticari ilişkilerinin büyük bölümünün deniz sınırları üzerinden yürütüldüğünü belirten Muhacirani, mevcut kara sınırı altyapısının oluşan yoğunluğu karşılamakta yeterli olmadığını ifade etti.

Konunun hükümet tarafından ele alındığını kaydeden Muhacirani, Gümrük İdaresine ilgili kurumlarla iş birliği içinde geçişleri ve ticari işlemleri kolaylaştıracak, hızlandıracak altyapının oluşturulması görevinin verildiğini söyledi.

Ekonomik abluka ve ticaret yollarındaki kısıtlamaların yol açtığı baskılara dikkat çeken Muhacirani, karşı tarafın İran'ın hem deniz hem de kara ticaret güzergâhları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını savundu.

Sınır sorunlarının çözümü için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirten Muhacirani, "Sınır açık ve geçişler devam ediyor. Pakistan hükümeti de bu konuda iş birliği yaptı. Dışişleri teşkilatımızdaki yetkililerimiz konuyu takip etmeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Muhacirani, koşulların iyileşmesi ve kalıcı barışa ulaşılmasıyla birlikte ülkenin kara, deniz ve hava sınırlarının ekonomik kalkınma ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla tam kapasiteyle kullanılabileceğini umduğunu dile getirdi.

Hükümet, farklı güvenlik senaryolarına karşı tamamen hazırlıklı

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, kasım ayında ülkede iç güvenlik sorunlarının yaşanabileceğine ilişkin öngörüler ve olası senaryolar hakkında yöneltilen bir soruya da yanıt verdi.

Yabancı ülkelerin İran'ın iç işlerine müdahalesinin daha önce de görüldüğünü belirten Muhacirani, bu müdahalelerin halk açısından ağır insani ve duygusal kayıplara yol açtığını söyledi.

Geçmişte yaşanan deneyimlere değinen Muhacirani, bazı dış aktörlerin İran'da sorun ve istikrarsızlık oluşturmak, İran İslam Cumhuriyeti'ni yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Muhacirani, Ramazan Savaşı'nın ilk gününde Minab ve Lamerd kentlerinin saldırıya uğramasına da değinerek, bu saldırıların karşı tarafın şiddetini ve acımasızlığını ortaya koyduğunu ifade etti.