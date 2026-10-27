Yemen'den Mısır'ın Suudi Arabistan'a askeri destek kararına sert tepki

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Mısır'ın Suudi Arabistan'a askeri destek sağlama kararının Yemen'e yönelik bir "savaş ilanı" niteliğinde olduğunu belirtti.

El-Husi, "Bölgede barış sağladıklarını iddia edenlerin çabalarının sürdüğü bir dönemde, Kahire yönetimi ve Mısır meclisinin 'Suudi Arabistan Krallığı'nı savunma' adı altında desteklerini açıklaması gerçekten dikkat çekicidir. Bu karar, Yemen Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan etmek demektir" ifadelerini kullandı.

Mısır meclisi Suudi Arabistan'a destek için asker gönderme talebini onaylamıştı.

