İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya’daki Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda yaptığı konuşmada, jeopolitik gerilimlerin ve bölgesel çatışmaların küresel enerji güvenliği üzerinde ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekti.

"ABD ve İsrail'in askeri saldırıları küresel enerji güvenliğini tehdit ediyor"

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırganlıklarını sert bir dille eleştirerek, bu eylemlerin küresel güvenlik açısından "tehlikeli ve üzücü" bir durum olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, enerji tesislerinin hedef alınmasının sadece İran'ı değil, enerji arz zincirini bozarak küresel ekonomiyi de doğrudan risk altına soktuğunu vurguladı.

"Ekonomik terörizm ve yaptırımlar kabul edilemez"

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran'a yönelik deniz ve hava ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, "Bu tür hukuka aykırı uygulamalar enerji piyasalarının istikrarını bozmaktadır. Enerji devleri, bu politikalara karşı durmalı ve bu uygulamaları kınamalıdır" dedi.

Fars Körfezi'nde askeri müdahalelere uyarı

Fars Körfezi bölgesindeki ABD askeri varlığına da değinen İran Cumhurbaşkanı, bu müdahalelerin enerji fiyatlarını, arzı ve dağıtımı manipüle ederek dünya ekonomisinin büyümesini engellediğini savundu.

"İran, gaz sektöründe yatırımcıları bekliyor"

İran'ın dünyadaki stratejik konumuna ve doğal gaz rezervlerindeki ikinci sıradaki yerine dikkat çeken Pezeşkiyan, ülkenin enerji diplomasisinde daha aktif bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şunları kaydetti: "Yıllar süren yaptırımlara rağmen İran, doğal gaz üretim kapasitesini 300 milyar metreküpe çıkardı ve nüfusun %95'ini gaz şebekesine bağlamayı başardı. İran, gaz sektöründe teknoloji transferi, altyapı geliştirme ve yatırım fırsatları konusunda uluslararası yatırımcılara kapılarını açmaktadır. Teşvikler ve kolaylıklar çerçevesinde, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapmaya hazırız."

Enerji diplomasisi ve sürdürülebilirlik vurgusu

Konuşmasının sonunda GECF'nin çok taraflı diplomaside kritik bir rol oynadığını belirten Pezeşkiyan; sürdürülebilir çevre yönetimi, teknolojik gelişim ve enerji yoksulluğuyla mücadele konularının üye ülkeler arasındaki işbirliğinin merkezinde yer alması gerektiğini ifade etti.