Tahran'dan BMGK'nın "İran" oturumuna sert tepki: Yasal dayanağı yok

Batılı ülkelerin ve Bahreyn'in talebi üzerine düzenlenen BMGK oturumunda konuşan İran’ın BM Daimi Temsilciliği Büyükelçisi ve Maslahatgüzarı Derzi, toplantının hiçbir hukuki ve geçerli temeli bulunmadığını belirterek bu oturumu kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

"2231 sayılı BMGK kararı 18 Ekim 2025'te sona erdi"

Derzi, 2231 sayılı BMGK kararının 18 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve o tarihten bu yana bu konunun herhangi bir hukuki etkisinin kalmadığını ifade etti.

"BM Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail saldırırları karşısında sessiz kaldı"

BMGK'nın İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları karşısındaki sessizliğini eleştiren İranlı diplomat, Konsey'in nükleer tesislerine yönelik askeri saldırılar ve diplomatik karşıtı eylemler karşısında pasif kaldığını ve sessizliğe büründüğünü belirtti.

İran'a karşı askeri eylemlerin tehlikelerine karşı da uyarıda bulunan Derzi, ülkenin nükleer tesislerine yönelik ard arda düzenlenen saldırıların radyasyon sızıntısı riskini artırdığını kaydetti.

Derzi, bu saldırıların BMGK'nın 487 sayılı kararını, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) ilgili karar ve tasarılarını ile uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu saldırılar karşısındaki tutumunu yeniden eleştiren Derzi, "Konsey'in tepkisi ne oldu? Sessizlik. Kitle imha silahı kullanma tehditlerine, sivil altyapıların hedef alınmasına ve barışçıl tesislerimize düzenlenen saldırılara karşı derin bir sessizlik"* diyerek tepkisini dile getirdi.