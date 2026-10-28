Erakçi ve Ürdünlü mevkidaşı bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bugün salı sabahı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, görüşmede İran’ın bölgesel gelişmelere ilişkin tutumunu açıklayarak, işgalci Siyonist rejimin soykırımını sürdürmesine ve yayılmacı politikalarına karşı İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun ciddi adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik askerî saldırılarının bölge ve dünya üzerindeki yıkıcı sonuçlarına dikkat çekerek, bölgede güvenliğin yeniden tesis edilmesinin ABD’nin saldırgan ve müdahaleci eylemlerini durdurmasına, ayrıca Siyonist rejimin yayılmacı politikalarının ve savaş kışkırtıcılığının kontrol altına alınmasına bağlı olduğunu belirtti.

Erakçi, görüşme sırasında Ürdün’ün güneyinde bir kiliseye düzenlenen terör saldırısını da kınayarak, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve dayanışma mesajı iletti.

İki ülkenin dışişleri bakanları, bölgesel barış ve istikrarın korunması amacıyla diplomasiden yararlanmanın ve siyasi istişareleri sürdürmenin önemini vurguladı.