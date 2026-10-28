İran’dan Trump’a tepki: Uluslararası hukuk seçici biçimde uygulanamaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı’nın savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakatı ihlal ettiğini kabul etmesine ilişkin açıklamasında, kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, Trump’ın İslamabad Anlaşması’na hiçbir zaman inanmadığını ve bunu zaman kaybı olarak gördüğünü kabul etmesinin, ABD’nin taahhütlerine ne ölçüde kayıtsız kaldığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İran açısından bunun yeni bir durum olmadığını vurgulayan Bekayi, Washington’un anlaşmaları bozma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. ABD’nin uluslararası yükümlülüklerini, yerine getirilmesi kendisi için istenmeyen veya zor hâle geldiğinde kolayca bir kenara bırakabileceği tek kullanımlık bir ürün gibi gördüğünü kaydetti.

Bekayi, buna rağmen Avrupa ülkelerinin ve Washington’un eylemlerini savunan diğer kesimlerin, ABD’nin hukuka aykırı davranışlarını aklamayı ve bu ülkeyi hesap vermekten muaf tutmayı sürdürmelerinin hiçbir gerekçesi olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yükümlülüklerin ihlali gerekçelendirilemez; uluslararası hukuk seçici biçimde uygulanamaz. Siyasi algı oluşturma çabaları ve gerçeklerin çarpıtılmasıyla Washington, hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermekten kurtarılamaz.”