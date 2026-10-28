Erakçi: Bölgesel güvenlik, dış güçlerin askerî müdahalesi olmadan sağlanmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran’da İran, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştirilen son toplantının bölgesel barış ve güvenlik konularında diyaloğun ilerletilmesi, tehdit ve zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Erakçi, istişarelerin sürdürülmesi konusunda varılan mutabakatın kayda değer bir adım olduğunu ifade etti.

Bu fırsatın kalıcı bir iş birliğine dönüştürülmesi için ilkeler üzerinde uzlaşılması, güven inşa edilmesi, ülkelerin egemenliğine karşılıklı saygı gösterilmesi ve somut taahhütlerde bulunulması gerektiğini kaydetti.

"İran’ın yaklaşımına göre kalıcı güvenlik, bölge ülkelerinin katılımıyla, bölge dışındaki güçlerin askerî varlığı ve müdahalesi olmadan sağlanmalı" diyen Erakçi, bu yaklaşımın bölge ülkelerinin kendi geleceklerini belirleme konusunda sorumluluk üstlenmesine dayandığını vurguladı.

Erakçi ayrıca, İsrail rejiminin saldırganlığı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele edilmesinin, ülkelerin bağımsızlık ve egemenliğinin korunması ve savaşın yayılmasının önlenmesi açısından temel bir gereklilik olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı paylaşımını, “Komşularımız önceliğimizdir” mesajıyla tamamladı.