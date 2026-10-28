İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü, 150 yaralı

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yüksek hızlı tren çarpıştı. Kazada en az 46 kişinin öldüğü, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı EFE'nin aktardığı bilgilere göre kaza, yerel saatle 08.54’te, Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde yaşandı. İlk belirlemelere göre kaza, trenlerden birinin diğerine arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "şok olduğunu" söyledi.

Sanchez, Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Bölge Başkanı Emiliano Garcia-Page ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

Acil durum ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Sanchez, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade etti.