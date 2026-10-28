İran ve Vietnam Sayıştayları arasında iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü

İran Sayıştayı heyeti, Hanoi’de düzenlenen “Değişen Dünyada Sayıştaylar” başlıklı uluslararası zirvenin oturum aralarında Vietnam Sayıştayı Başkanı Nguyen Huu Anh Nghia ile görüştü. Görüşmede iki taraf, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, teknik ve uzmanlık alanlarındaki etkileşimin geliştirilmesi ve iki yüksek denetim kurumu arasında bilgi ve deneyim paylaşımının genişletilmesi konularını değerlendirdi.

Görüşme, zirvenin ilk gününde, katılımcı ülkelerin sayıştay başkanları ve üst düzey temsilcileri arasındaki ikili temaslar çerçevesinde gerçekleştirildi. Mısır, Hindistan, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan, Brezilya, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Laos, Nepal ve Myanmar’ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerin yüksek denetim kurumlarından üst düzey yetkililerin katıldığı zirve devam ediyor.

İran Sayıştayı Medya, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Gözetimi Merkezi Başkanı Mehdi Kiyayi, İran ile Vietnam arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğine dikkat çekerek kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak anlaşmaların uygulanması için somut mekanizmalar oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İki sayıştay arasında iş birliği mutabakatı taslağının karşılıklı olarak iletildiğini belirten Kiyayi, İran’ın söz konusu belgeyi yakın gelecekte nihai hâle getirerek imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Kiyayi'ye göre ortak çalışmalar için uygulanabilir bir çerçevenin belirlenmesi, iki kurum arasında sürdürülebilir ve hedef odaklı ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

Kiyayi ayrıca İran Sayıştayı’nın bilimsel, eğitimsel ve uzmanlık kapasitesinden yararlanılarak yüz yüze ve çevrim içi uzmanlık eğitimleri düzenlenmesini önerdi. Yönetici ve uzman heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması da gündeme getirilen konular arasında yer aldı. Bu adımların deneyim aktarımına, mesleki becerilerin geliştirilmesine ve iki ülkenin uzman kadrolarının yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlayabileceği belirtildi.

Kiaei, iki ülkenin uzmanları arasında Hanoi’de, Asya Yüksek Denetim Kurumları Örgütü’nün (ASOSAI) 2024-2027 dönemine ilişkin üç yıllık hesaplarının ortak denetim raporunun hazırlanmasını ele almak üzere ilk teknik toplantının gerçekleştirildiğini de hatırlattı.

İran ve Vietnam sayıştaylarının söz konusu örgütün denetim komitesinde yer aldığını belirten Kiaei, bu üyeliğin teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve iki kurum arasındaki mesleki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Vietnam Sayıştayı Başkanı Nguyen Huu Anh Nghia ise İran heyetinin zirveye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin ve olumlu bağların uzmanlık alanındaki iş birliğinin genişletilmesi için elverişli bir zemin oluşturduğunu söyledi. Nghia, görüşmeyi teknik etkileşimin geliştirilmesi ve iki kurum arasında deneyim paylaşımının artırılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Vietnam Sayıştayı Başkanı, ülkesinin 2045 yılına kadar gelişmiş ülke statüsüne ulaşma hedefini de hatırlatarak yüksek denetim kurumlarının yönetişimin güçlendirilmesi, kamu sektörünün performansının artırılması ve ikili iş birliğinin geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekti.

Nghia ayrıca İran’ın iş birliği mutabakatının sonuçlandırılması ve imzalanmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşıladı. Eğitim iş birliğinin genişletilmesi, uzmanlık becerilerinin geliştirilmesi ve insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla uzman heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin artırılmasını önerdi.

Görüşmeye İran Sayıştayı Kamuya Hesap Verme ve Kamu Gözetimi Genel Müdürü Peyman Mahur Gilani, İran’ın Vietnam Büyükelçisi Akbar Ghasemi Aliabadi ve İran Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Dairesi Başkanı da katıldı.

Hanoi’de düzenlenen uluslararası zirve kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki yüksek denetim kurumu arasındaki mesleki iş birliğinin geliştirilmesi için mevcut potansiyel vurgulandı. Ortak anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması, uzmanlık eğitimleri, uzman değişimi ve bölgesel denetim faaliyetlerine katılım, iş birliğinin temel başlıkları olarak öne çıktı.