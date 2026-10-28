Yemen Silahlı Kuvvetleri: Aden havalimanını derhal boşaltın

Yemen ordusu, Suudi Arabistan genelindeki tesislere ve Yemen’deki Suudi destekli güçlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Al Masirah televizyonuna göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Aden Havalimanı’nın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Seri, "Silahlı kuvvetlerimiz, vatan evlatlarını katletmek üzere silah sevkiyatı yapan Suudi düşmanına ait askeri bir kargo uçağının havalimanında bulunması nedeniyle, Aden Havalimanı’nda bulunan herkesin derhal alanı boşaltmasını talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sözcü Yahya Seri dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait iki askeri nakliye uçağını hedef aldıklarını duyurmuştu.