İran: Rusya ile küçük modüler reaktör protokolünü imzalamak için çalışıyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) ortak inşasını hızlandırmak için Rusya ile bir protokol imzalamak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Devlet televizyonuna konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dünya genelinde nükleer enerji gelişiminin önemine değindi.

Kemalvendi, son yıllarda çevresel zorlukların küresel ölçekte büyük bir endişe kaynağı haline geldiğini, bu durumun nükleer enerji üretiminin genişletilmesi ihtiyacını daha da belirginleştirdiğini ifade etti.

Dünya genelinde nükleer enerjiyle yaklaşık 400 bin megavat elektrik üretildiğini belirten Kemalvendi, İran'ın bu kapasitede yaklaşık 1.000 megavatlık bir paya sahip olduğunu söyledi. Duyurulan planlar kapsamında küresel nükleer enerji kapasitesinin üç katına çıkmasının beklendiğini vurgulayan Sözcü, bu süreçte İran'ın güneyindeki Buşehr Nükleer Santrali ile benzer ölçekte yaklaşık 1.200 santralin inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

İranlı yetkili, yapay zeka, dijital teknolojiler ve araç elektrifikasyonundaki ilerlemelerin elektrik talebini artırdığını, bu nedenle nükleer enerji üretiminin genişletilmesinin "kaçınılmaz bir zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) potansiyeline de değinen Kemalvendi, bu reaktörlerin seri olarak üretilebileceğini ve çoğaltılabileceğini belirtti. SMR'lerin çok sayıda ünitenin devreye alınmasına ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabileceğini ifade eden Sözcü, bu teknolojinin uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğünü kaydetti.

Kemalvendi, "Küçük modüler reaktörler alanında da iyi bir konumdayız" diyerek, bu reaktörlerin ortak inşasını hızlandırmak için Rusya ile bir protokol imzalamak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İran nükleer endüstrisinin tam olgunluğa eriştiğini ifade eden Kemalvendi, ülkenin nükleer santral inşaatı konusunda kendi kendine yetebilirlik seviyesine ulaştığını vurguladı.

