Suudiler Yemen'de pazar yerine hava saldırısı düzenledi: 14 can kaybı

Sana'daki Yemen hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın El-Cevf eyaletindeki Hazm pazarına düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, söz konusu hava saldırılarının pazar yerindeki dükkanlarda ve çevredeki evlerde ağır hasara yol açtığını kaydetti.

Rusya merkezli RT Arabic’in haberine göre, yerel kaynaklar Suudi savaş uçaklarının bölgeye yönelik saldırısında çok sayıda sivilin ölüğünü bildirdi. Kaynaklar, açıklanan rakamların henüz kesinleşmediğini de vurguladı.

