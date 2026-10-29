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29 Eki 2026 11:13

Umman: Fars Körfezi'nin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı

Umman: Fars Körfezi'nin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Fars Körfezi’nin güvenliğinin bölge ülkelerinin sorumluluğunda olması gerektiğini belirterek, ABD’ye bağımlılığın azaltılması ve bölge ülkelerinin öncü rol üstleneceği yeni bir güvenlik çerçevesinin oluşturulması çağrısında bulundu.

El-Mesire televizyonunun haberine göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İngiltere’nin Channel 4 kanalına verdiği röportajda, Fars Körfezi’nin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini ve bu ülkelerin dış güçlere bağımlı olmaması gerektiğini vurguladı.

El-Busaidi, diğer bölge ülkelerinin de coğrafyanın kendilerini bir araya getirdiğini ve İran’ın da bu coğrafi gerçekliğin bir parçası olduğunu anlamalarını umduğunu ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı ayrıca, Fars Körfezi'neki güvenlik dengelerinin değiştirilmesi ve ABD’ye bağımlılığın azaltıldığı, bölge ülkelerinin güvenlik konusunda başlıca rolü üstlendiği yeni bir güvenlik çerçevesinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

News ID 1939442

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