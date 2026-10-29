Hürmüz Boğazı’nın güneyinde üç petrol tankeri mayına çarparak patladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki izinsiz güzergâhtan geçmeye çalışan üç petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığı ve alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, tankerlerin boğazın güney kıyılarında terk edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre tankerler, tüm radar ve navigasyon sistemlerini kapatarak Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almadan Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki izinsiz güzergâhtan çıkmaya çalıştı. Tankerlerin deniz mayınlarına çarpması sonucu patladığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki izinsiz güzergâhın mayınlarla kirlenmiş olduğunu belirterek, bu rotaları kullanan gemilerin sahiplerinin ve mürettebatının sorumluluk taşıdığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un sosyal medyada yaptığı açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği savunuldu.

Açıklamanın devamında, gerçeklerin sahada ortaya çıkacağı belirtilerek, ABD ordusunun desteğiyle gerçekleştirilecek her türlü kışkırtıcı girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki düzenlemeleri göz ardı eden eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.