Yemen ordusu Suudi hedeflere yönelik 6 başarılı operasyon gerçekleştirdi

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülke ordusunun Suudi Arabistan’daki hedeflere yönelik 6 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Seri, “6 farklı askeri operasyon kapsamında; Ras Tanura petrol rafinerisi, Abkayk’taki Aramco tesisleri, Riyad’daki Kral Halid Havalimanı, Dammam’daki Fahd Uluslararası Havalimanı, Rebiğ’deki petrol rafinerisi ve Necran’daki Suudi birliklerinin toplandığı noktalar hedef alındı” dedi.

Seri, Necran’daki operasyonda, askerler, subaylar ve bölgede konuşlu birlikler arasında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını bildirdi.

Askeri Sözcü, bu operasyonların Suudi Arabistan’ın Yemen’e ve ülke halkına yönelik saldırılarına ve son dönemde gerçekleştirilen katliamlara bir yanıt olarak düzenlendiğini açıkladı.

Seri, ülke ordusunun Yemen halkını savunmaya devam edeceğini ve Suudi Arabistan topraklarının derinliklerine yönelik askeri operasyonlarını genişleteceği vurguladı.