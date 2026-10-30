İran ve Ermenistan arasında teknoloji işbirliği görüşüldü

Armenpress’in aktardığına göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostane ilişkiler ve yüksek teknoloji alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektiflerin ele alındığı belirtildi.

Davit Tadevosyan, bu alanda ikili işbirliğini genişletmek için büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde işbirliğinin daha kapsamlı ve verimli hale geleceğini umduğunu ifade etti.

Büyükelçi Halil Şirgolami ise İran’ın teknolojik potansiyeli hakkında bilgi verdi. Şirgolami, özellikle nanoteknoloji alanındaki kazanımlara dikkat çekerek İran’ın bu alanda dünya çapındaki öncü konumunu vurguladı.

Büyükelçi, yetkileri çerçevesinde Ermenistan ile İran arasında yüksek teknoloji alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirterek, mevcut olumlu ivmenin korunmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca yüksek teknoloji, yapay zekâ, dijital çözümler, iletişim ve telekomünikasyon ile nanoteknoloji alanlarında ikili işbirliğinin genişletilmesi olanakları ve bu alanlarda ortak program ve girişimlerin hayata geçirilmesine yönelik perspektifler ele alındı.

Ermenistan ve İran’ın teknoloji şirketleri, start-up’ları ve yenilikçi kuruluşları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak girişimlerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar ayrıca teknoloji alanında işbirliğine ilişkin iki ülkenin ilgili kurumları arasında imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasının önemine değinerek, bunun gelecekteki işbirliğinin temellerini güçlendireceğini ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik olanakları genişleteceğini belirtti.