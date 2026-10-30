  1. İran
30 Eki 2026 19:05

Pezeşkiyan’dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı

Pezeşkiyan’dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e tren faciası nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın mesajında, “İran halkı ve hükümeti adına, İspanya halkı ve hükümetiyle derin dayanışma duygularımızı ifade ediyor; iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen acı kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirerek içten başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

News ID 1939464

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