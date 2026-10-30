Pezeşkiyan’dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın mesajında, “İran halkı ve hükümeti adına, İspanya halkı ve hükümetiyle derin dayanışma duygularımızı ifade ediyor; iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen acı kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirerek içten başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerine yer verildi.