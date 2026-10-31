Hürmüz Boğazı’nda bir tanker daha mayına çarparak patladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı’ndaki izinsiz rotada seyreden dördüncü tankerin patladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, dün öğleden sonra dördüncü süper tankerin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki izinsiz güzergâhtan geçilmemesi yönündeki uyarılarını dikkate almadığı ve mayına çarpmasının ardından şiddetli bir patlama yaşandığı belirtildi. Tankerin halen yanmakta olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin telsiz uyarılarına rağmen Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki izinsiz rotayı kullanarak bölgeden çıkmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, söz konusu tankerin, dün sabahın erken saatlerinden itibaren Hürmüz Boğazı’nda “Amerikan fitnesinin ateşinde” yanan dördüncü tanker olduğu belirtildi.