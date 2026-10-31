Erakçi’den Almanya Başbakanı'na sert tepki: Artık hiçbir kırmızı çizgi kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in son açıklamalarına tepki gösterdi.

Erakçi, ABD ve İsrail’in geçen yıl İran’a yönelik hava saldırılarını başlattığı dönemde Merz’in bu saldırıları memnuniyetle karşıladığını belirterek, Alman Başbakan’ın o dönemde, “Onlar Avrupa’nın kirli işini yapıyor” dediğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı, 100 milyar avronun, İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin ülkesine saldırmaya cesaret edenlere indireceği ağır ve yıkıcı darbenin yanında hiçbir şey olduğunu ifade etti.

Erakçi açıklamasının sonunda, “Artık hiçbir kırmızı çizgi kalmayacak” vurgusunda bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ağır ekonomik sonuçlarını kabul ederek, son sekiz ayda enerji fiyatlarındaki artışın Avrupalı şirketler ve tüketicilere 100 milyar avronun üzerinde maliyet getirdiğini açıklamıştı.