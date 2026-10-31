İranlı diplomattan İngiltere Başbakanı’nın açıklamalarına tepki

İran’ın Cezayir Büyükelçisi Nasır Kenani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı’nın İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılmasını öngören bir anlaşma yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kenani, İngiltere Başbakanı’nın, “İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıracak ve Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılmasını garanti altına alacak bir anlaşma istiyoruz” sözlerini aktardı.

İranlı diplomat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Evet, eski ve yeni sömürgeciler bundan daha azına razı olmazlar. Onlar, sonunda halkları tamamen yutabilmek için milletleri her türlü güç unsurundan yoksun bırakmanın peşindeler!”