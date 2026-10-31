İran Ordusundan ABD’ye uyarı: Savaşın coğrafyasını genişletiriz

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Emir Ekremi Niya, ABD’ye yönelik açıklamasında, Washington’ın bölgedeki hareketlerini yakından takip ettiklerini ve İran ordusunun muhtemel gelişmelere karşı askeri hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı’nın diplomasiye ihanetle dolu geçmişine dikkat çeken Tuğgeneral Ekremi Niya, İran ordusunun düşmanın eylemlerine güvenmeden ve aldırış etmeden muharebe hazırlıklarını sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’nin bölgedeki hareketlerini dikkatle izlediklerini vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

“ABD Başkanı, Siyonistlerin tehdit ve teşvikleriyle bir kez daha bölgede yeni bir maceraya girişirse, savaşın ateşi şüphesiz çok daha geniş bir coğrafyayı saracaktır. Savaşın ne zaman sona ereceğine ise kendisi karar veremeyecektir.”