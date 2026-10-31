Mısır'dan İran'la yeni savaş uyarısı: Sonuçları yıkıcı olur

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Bahreyn'de düzenlenen IISS Manama Diyaloğu zirvesinde yaptığı konuşmada, İran’la yeni bir çatışma çıkma ihtimalinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Abdulati, ABD ile İran arasında yaşanabilecek yeni bir savaşın çok daha yıkıcı olacağı ve daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Abdulati, askeri seçeneklerin çözüm olmadığını ifade etti.

İran krizindeki temel sorunun "güven eksikliği" olduğunu ifade eden Abdulati, krizin çözümünün gerilimi azaltmaya yönelik kademeli adımların atılmasını ve (İslamabad) mutabakat zaptına bağlı kalınmasını gerektirdiğini kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı, daha önceki açıklamalarında da ülkesinin, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırılarından en çok zarar gören devletler arasında yer aldığını belirtmişti.