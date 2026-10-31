Erakçi: Şu anda Amerikalılarla görüşme planımız yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar’ın El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erakçi, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ın gönderdiği mektubu dikkatle incelediklerini ve bunu üst düzey toplantılarda ele aldıklarını belirtti. ABD tarafının diyalog ve daha geniş kapsamlı bir uzlaşı kapısını aralama çabasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Erakçi, buna karşın "Eğer Washington'ın bu mesajı göndermekteki amacı nifak ve ayrılık yaratmaksa, bu, önceki hatalarına eklenecek yeni bir hata olur" uyarısında bulundu.

"Şu andaAmerikalılarla görüşme planımız yok"

Şu anda Amerikalı yetkililerle görüşme planlarının olmadığını vurgulayan İranlı Bakan, bu konuda basında çıkan haberlerin yalnızca medya spekülasyonundan ibaret olduğunu ifade etti. Erakçi, "Mevcut koşullarda Amerikalılarla görüşme ihtiyacı görmüyoruz. Şartlarımız açıktır ve arabulucular bu şartlar üzerindeki istişarelerini sürdürmektedir" dedi.

Washington'ın şartlarını kabul etmesi durumunda müzakerelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olacağına karar vereceklerini belirten Erakçi, İran heyetinin Doha'ya gittiğini, yardımcısının da istişareleri sürdürmek üzere Katar'da bulunduğunu kaydetti.

Katar ve Pakistanlı arabulucuların şartları konusunda temaslarına devam ettiğini belirten Erakçi, arabulucuların nükleer dosya konusunda bazı teklifler sunduğunu ve bunları ikinci aşama çerçevesinde incelediklerini dile getirdi. Katar ve Pakistan'a sürekli çabaları ve iletişimlerinden dolayı teşekkür etti.

Hürmüz Boğazı planı

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin tek masadaki planın İran'ın teklifi olduğunu vurgulayan Erakçi, Katar tarafının bu planın uygulanma süresinin 5 güne indirilmesini önerdiğini, gelinen aşamada ise süreyi iki güne indiren bir öneriye ulaştıklarını açıkladı.

Erakçi, İran'ın şartlarını şu şekilde sıraladı:

* İslamabad Mutabakatı'ndan sonra uygulanan yaptırımların kaldırılması,

* Bölgedeki ABD askeri varlığının azaltılması,

* Petrol muafiyetlerinin yeniden yürürlüğe konulması ve Katar'dakiler de dahil olmak üzere tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması,

* Umman ile Hürmüz Boğazı'nda belirledikleri yeni seyir rotasının tanınması ve diğer tüm rotaların kapatılması,

* Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın durdurulması ve sona erdirilmesi.

İran Dışişleri Bakanı, şartlarına uygun olarak Hürmüz Boğazı'nın açılmasının, geri kalan dosyalar konusunda Washington ile müzakerelerin yeniden başlatılmasının önünü açacağını kaydetti.

“İran’ın muharebe gücü yüksektir"

İran’ın askeri kapasitesine değinen Erakçi, "Silahlarımızı güncelledik, zayıf yönlerimizi giderdik ve yeni silahlar test ettik. Kuvvetlerimiz en yüksek muharebe hazırlığı seviyesindedir" diye konuştu.

