Ayetullah Hamaney: Zaferin anahtarı halkın uyanıklığı ve inancıdır

Ayatullah Seyyid Mücteba Hameney’in kaleme aldığı mesajda, "30 Ekim, 1980 yılında başlayan savaşın ardından, İran halkının Kutsal Savunma'daki ilk büyük zaferi olan ve sekiz yıl süren bu destansı mücadelenin yıl dönümüdür. Tarihte çok fazla konuşulmayan ancak çok önemli olan bu destansı başarı, 'Zülfikari Operasyonu' olarak adlandırılmaktadır. Bu olay, İslam vatanımıza yönelik her dönemdeki düşman ve saldırganlara karşı büyük dersler barındırmaktadır.

O dönemde Irak'ı yöneten baskıcı rejim, Irak halkının köklü inanç ve gelenekleriyle hiçbir bağı olmayan bir yapıdaydı. Irak halkının İslami değerleriyle olan bağının aksine, bu rejim, sahte sloganlarla İran halkı ile aradaki derin bağı koparabileceğini sanıyordu.

O günlerde de bugünün düşmanı gibi Baas rejimi; saldırı, işgal ve abluka gibi yöntemlere başvuruyordu. Bu şer odaklı planı bozacak ve yenilgiye uğratacak olan tek şey; halkın uyanıklığı, inancı, fedakarlığı ve Ordu ile Devrim Muhafızları'nın kahramanlığıydı.

O günlerde, vatansever bir İranlı, halkı düşmanın şer planlarına karşı uyarmış ve halkın kahramanlık dolu hareketi sayesinde, dini liderlerin ve şücaat sahibi alimlerin rehberliğinde, tüm İran halkı birleşerek savunmaya geçmiştir. Bu ruh, düşmanın teknolojik üstünlüğüne rağmen kısa sürede Abadan kuşatmasının kırılmasını sağlamıştır.

Bugün de aynı uyanıklık, aynı iman ve aynı fedakarlık ruhu; İslam dünyasının ve mazlum İran halkının, 'Büyük Şeytan'ın hegemonyasına ve saldırganlığına karşı mücadelesinde en büyük dayanağı olacaktır. Allah'ın yardımı ve liderimizin rehberliğiyle, üçüncü büyük mücadelede de zafer kaçınılmazdır. Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah'tandır." ifadelerine yer verildi.