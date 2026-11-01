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1 Kas 2026 07:22

Rızai: İran’ın 7 şartı yerine getirilirse diplomasiye kapı açık

Rızai: İran’ın 7 şartı yerine getirilirse diplomasiye kapı açık

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın şartlarının karşılanması hâlinde diplomasi yolunun açık olduğunu, olası bir saldırıya ise yeni silahlarla ağır karşılık verileceğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran tarafından ilan edilen yedi şartın mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Rızai, şartların karşılanması durumunda diplomasi yolunun açık olduğunu vurguladı.

İran’a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesi hâlinde ise Devrim Lideri'nin Silahlı Kuvvetlere verdiği talimatı doğrultusunda karşılık verileceğini belirten Rızai, “Yeni silahlarla saldırgana ağır darbeler indireceğiz.” ifadelerini kullandı.

News ID 1939490

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