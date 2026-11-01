Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir petrol tankeri daha alev aldı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın doğusunda kuralları ihlal eden bir başka petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, ABD Başkanı’nın gerçeği yansıtmayan iddialarına rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yönetme politikasının değişmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, tüm gemilerin, özellikle petrol tankerleri ve ticari gemilerin denizcilik uyarılarına ve yasaklı bölgelere ilişkin sınırlamalara eksiksiz uyması gerektiği belirtildi.

Gemilerden ayrıca güvensiz bölgelere girmemeleri ve tanımlama ile takip sistemlerini kapatmamaları istendi.