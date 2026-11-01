  1. İran
1 Kas 2026 08:01

Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir petrol tankeri daha alev aldı

Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir petrol tankeri daha alev aldı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda kuralları ihlal eden bir petrol tankerinde yangın çıktığını duyurdu. Tahran, boğazın yönetimine ilişkin politikasının değişmeyeceğini yineledi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın doğusunda kuralları ihlal eden bir başka petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, ABD Başkanı’nın gerçeği yansıtmayan iddialarına rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yönetme politikasının değişmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, tüm gemilerin, özellikle petrol tankerleri ve ticari gemilerin denizcilik uyarılarına ve yasaklı bölgelere ilişkin sınırlamalara eksiksiz uyması gerektiği belirtildi.

Gemilerden ayrıca güvensiz bölgelere girmemeleri ve tanımlama ile takip sistemlerini kapatmamaları istendi.

News ID 1939491

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler