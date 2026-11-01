İran politikası ABD'deki seçimleri nasıl etkileyecek? Türk uzman anlattı(+video)

Eski CHP Milletvekili Ali Özgündüz, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının 2026 ara seçimlerine olası etkilerini ve Washington’ın Orta Doğu politikasını değerlendirdi.

Özgündüz, Cumhuriyetçi seçmenin yalnızca savaş politikaları nedeniyle oy tercihini değiştirmesini beklemediğini, ancak saldırıların yol açtığı petrol krizi, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yükselen enflasyonun Trump’a siyasi maliyet oluşturabileceğini belirtti.

Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğu kaybetmesinin ABD’nin Orta Doğu politikasını doğrudan değiştirmeyeceğini ifade eden Özgündüz, Washington’ın bölge politikasının temelinde İsrail’in güvenliğinin bulunduğunu vurguladı.

Trump’ın Netanyahu’nun baskısı ve şantaj iddiaları sonucunda İran savaşına dahil olduğunu savunan Özgündüz, seçim sonuçlarından bağımsız olarak ABD’nin olası yeni bir İsrail-İran çatışmasında İsrail’in yanında yer alacağını düşündüğünü söyledi.