İran, İngiliz Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri’ni terör örgütü ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin İran karşıtı politika ve girişimlerini kınayarak, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alma kararlılığında olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’nin politikalarının Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle ulusal egemenliğe saygı ve diğer ülkelere karşı yasa dışı eylemlerde bulunma yasağına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin kararı doğrultusunda, İngiltere’nin son bir yılda İran’a yönelik düşmanca adımlarına karşılık bazı kararların alındığı ifade edildi. Bu adımlar arasında İngiltere’nin, askeri ve lojistik üslerini ve imkânlarını kullandırarak ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa katılması ve 13 Temmuz 2026’da Devrim Muhafızları Ordusu’nu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına alma kararı gösterildi.

Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanlığı şu kararları duyurdu:

MI6 hasım grup ilan edildi: Açıklamanın yayımlandığı 1 Kasım 2026 itibarıyla İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6, casusluk ve İsrail rejimi ile ulusal güvenliğe karşı faaliyet gösteren düşman ülkelerle iş birliğine ilişkin yasanın ilgili maddesi kapsamında “hasım grup” olarak tanımlandı. Söz konusu yasanın hükümleri MI6’ya uygulanacak.

İngiliz Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri terör örgütü ilan edildi: İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Air Force), ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan etmesine karşılık alınan önlemler çerçevesinde “terör örgütü” olarak tanındı.

Açıklamanın sonunda, söz konusu tedbirlerin uluslararası hukuk kuralları ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde alındığı vurgulanarak, doğabilecek sonuçların sorumluluğunun İngiltere hükümetine ait olacağı belirtildi.