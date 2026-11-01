İran, Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası bugün yapılan müsabakalar ile sona erdi. İran Serbest Güreş Milli Takımı'nın 3'üncü olarak tamamladığı şampiyonada ilk sırayı ABD alırken, ikinci ise Rusya oldu.
İran Serbest Güreş Milli Takımı, bugün tamamlanan Dünya Güreş Şampiyonası'nı 3'üncü olarak noktaladı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası bugün yapılan müsabakalar ile sona erdi. İran Serbest Güreş Milli Takımı'nın 3'üncü olarak tamamladığı şampiyonada ilk sırayı ABD alırken, ikinci ise Rusya oldu.
News ID 1939508
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