  1. Dünya
  2. Ortadoğu
1 Kas 2026 21:50

Suudi Arabistan hava kuvvetleri Yemen'de sivilleri hedef alıyor

Suudi Arabistan hava kuvvetleri Yemen'de sivilleri hedef alıyor

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin son 24 saatte ülkenin çeşitli vilayetlerindeki sivil hedeflere yönelik 75 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, “Suudi Arabistan ordusu son 24 saatte Yemen’in Saade, Taiz, Amran, İbb, Dhamar, Lahc, Hudeyde ve El Cevf vilayetlerindeki sivil hedeflere 75 hava ve füze saldırısı düzenledi” dedi.

Seri ayrıca Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan bölgesinden de Yemen’e yönelik füze saldırılarının gerçekleştirildiğini, bu saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, çatışmaların tırmanmasının başlangıcından bu yana Suudi Arabistan tarafından Yemen’e karşı düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 830’a ulaştığını belirtti.

News ID 1939511

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler