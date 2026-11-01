Suudi Arabistan hava kuvvetleri Yemen'de sivilleri hedef alıyor

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, “Suudi Arabistan ordusu son 24 saatte Yemen’in Saade, Taiz, Amran, İbb, Dhamar, Lahc, Hudeyde ve El Cevf vilayetlerindeki sivil hedeflere 75 hava ve füze saldırısı düzenledi” dedi.

Seri ayrıca Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan bölgesinden de Yemen’e yönelik füze saldırılarının gerçekleştirildiğini, bu saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, çatışmaların tırmanmasının başlangıcından bu yana Suudi Arabistan tarafından Yemen’e karşı düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 830’a ulaştığını belirtti.