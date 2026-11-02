İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergâhtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, tankerlerden birinin süper tanker olduğu belirtilerek, şiddetli bir patlamanın ardından alev aldığı ve yanmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, tankerlerin seyir ve tanımlama sistemlerini kapatarak ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki izinsiz güzergâhtan gizlice geçmeye çalıştıkları belirtildi.

Olayın ardından iki tankerin de bulundukları noktada durduğu ifade edildi.