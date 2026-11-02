İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün (2 Kasım) Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü.

Görüşmede, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Taraflar görüşmede, Tahran ile Aşkabat arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirerek siyasi ve ekonomik başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için mevcut potansiyelden yararlanmanın önemini vurguladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel yakınlığa dikkat çekerek bunun gelecekte ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazandığı 35 yıl öncesinden bu yana ticaret, siyaset ve kültür dahil tüm alanlarda geliştiğini ifade eden Meredov, İran’ın çeşitli uluslararası platformlarda Türkmenistan’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Erakçi, Türkmenistanlı yetkililerle görüşmek ve temaslarda bulunmak üzere bir günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Aşkabat’a gelmişti.