Reuters’ın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun’un bu ay İran, Umman ve Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bölge ülkelerine yapılacak ziyaretlerin, ilgili tarafları çatışmaları durdurmaya ve müzakere masasına dönmeye teşvik etmeyi, gerilimi azaltmayı ve savaşın Orta Doğu, Fars Körfezi bölgesi, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu’na yayılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretler kapsamında Çin Devlet Başkanı’nın bölgesel barış ve güvenliğin desteklenmesine yönelik girişimlerinin de takip edileceği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ülkenin Afrika İşleri Özel Temsilcisi’nin Etiyopya, Cibuti ve Mısır’ı; Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi’nin ise Eritre’yi ziyaret edeceğini duyurdu.